Primeira-dama da Califórnia passeia em Beverly Hills durante tumultos em Los Angeles A primeira-dama da Califórnia, Jennifer Newsom, foi passear na cidade de Beverly Hills, com uma bolsa de US$ 2,5 mil, enquanto tumultos... Revista Oeste|Do R7 11/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h17 )

Primeira-dama da Califórnia passeia em Beverly Hills durante tumultos em Los Angeles Revista Oeste - Internacional

A primeira-dama da Califórnia, Jennifer Newsom, foi passear na cidade de Beverly Hills, com uma bolsa de US$ 2,5 mil, enquanto tumultos tomavam conta de Los Angeles. Mulher de Gavin Newsom, do Partido Democrata e crítico ao governo de Donald Trump, ela foi vista em um luxuoso complexo comercial acompanhada de um segurança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes!

