Prisão de piloto alcoolizado nos EUA viraliza nas redes sociais; assista Um vídeo que mostra um piloto sendo interrogado por uma autoridade foi parar nas redes sociais e rapidamente viralizou. A gravação...

Um vídeo que mostra um piloto sendo interrogado por uma autoridade foi parar nas redes sociais e rapidamente viralizou. A gravação, com data de 15 de janeiro de 2025, mostra o profissional tentando responder a várias perguntas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: