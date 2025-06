Protestos por eleições antecipadas na Sérvia terminam em confronto; vídeos Milhares de pessoas tomaram as ruas de Belgrado e de diversas outras cidades da Sérvia no sábado 28, exigindo a antecipação das eleições...

Milhares de pessoas tomaram as ruas de Belgrado e de diversas outras cidades da Sérvia no sábado 28, exigindo a antecipação das eleições legislativas, em um dos maiores protestos populares do país em 2025. A mobilização, liderada por estudantes, já dura mais de sete meses e tem ampliado a pressão sobre o governo do presidente Aleksandar Vucic.

Para mais detalhes sobre os confrontos e a situação política na Sérvia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

