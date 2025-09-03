Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Putin e Xi Jinping discutem ‘imortalidade’ em evento na China

Durante as comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, em Pequim, um microfone captou uma conversa curiosa entre...

Revista Oeste|Do R7

Durante as comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, em Pequim, um microfone captou uma conversa curiosa entre os ditadores Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e descubra todos os detalhes dessa conversa intrigante!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.