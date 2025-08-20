Quando Cuba era uma festa Em 1955 Cuba era um país aberto, uma passagem obrigatória para turistas em busca de praias e música "caliente". Os americanos, especialmente...

Em 1955 Cuba era um país aberto, uma passagem obrigatória para turistas em busca de praias e música "caliente". Os americanos, especialmente, frequentavam a ilha. Por outro lado, artistas cubanos se tornavam celebridades nos EUA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e descubra mais sobre a história fascinante de Cuba antes da revolução!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: