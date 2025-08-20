Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Quando Cuba era uma festa

Em 1955 Cuba era um país aberto, uma passagem obrigatória para turistas em busca de praias e música "caliente". Os americanos, especialmente...

Revista Oeste|Do R7

Em 1955 Cuba era um país aberto, uma passagem obrigatória para turistas em busca de praias e música "caliente". Os americanos, especialmente, frequentavam a ilha. Por outro lado, artistas cubanos se tornavam celebridades nos EUA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e descubra mais sobre a história fascinante de Cuba antes da revolução!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.