Queda de avião na Amazônia colombiana mata 4 pessoas
Quatro pessoas morreram em um acidente com avião de transporte médico neste domingo, 24, em Vaupés, na região da Amazônia colombiana...
Quatro pessoas morreram em um acidente com avião de transporte médico neste domingo, 24, em Vaupés, na região da Amazônia colombiana, a poucos quilômetros da fronteira com o Brasil. O fato mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção pelas circunstâncias trágicas do ocorrido.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este trágico acidente.
