Queda de avião na Amazônia colombiana mata 4 pessoas

Quatro pessoas morreram em um acidente com avião de transporte médico neste domingo, 24, em Vaupés, na região da Amazônia colombiana...

Região do acidente que vitimou 4 pessoas na Amazônia colombiana | Foto: Reprodução/Google Maps Revista Oeste - Internacional

Quatro pessoas morreram em um acidente com avião de transporte médico neste domingo, 24, em Vaupés, na região da Amazônia colombiana, a poucos quilômetros da fronteira com o Brasil. O fato mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção pelas circunstâncias trágicas do ocorrido.

