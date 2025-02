Quem foi o presidente McKinley, citado por Trump em sua posse Na cerimônia de posse desta segunda-feira, 20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Monte Denali passará... Revista Oeste|Do R7 20/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pôster de campanha de McKinley, em 1896 | Foto: Reprodução/Redes sociais

Na cerimônia de posse desta segunda-feira, 20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Monte Denali passará a se chamar Monte McKinley, em homenagem ao 25º presidente do país, William McKinley. O monte fica no Estado do Alasca.

Para saber mais sobre a trajetória e o impacto de McKinley na história americana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

No apagar das luzes da presidência, Biden perdoa membros da família

Presidentes da Meta, Apple, Tesla e Amazon comparecem à posse de Trump

Apoiadores de Trump enfrentam sensação térmica de -11°C para assistir a discurso