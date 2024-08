Reação dos Torcedores: Brasil Responde a Jenni Hermoso nas Redes Sociais

Revista Oeste |Do R7

A atacante espanhola Jenni Hermoso acusou a Seleção Brasileira de “não jogar futebol” durante a disputa que resultou na eliminação da Espanha nesta terça-feira, 6. Com a vitória, as brasileiras seguem à final do futebol feminino e disputam a medalha de ouro contra os Estados Unidos.

