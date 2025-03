Rede de fast-food supera McDonald’s em número de lojas A Mixue Ice Cream, da China, virou a maior rede de alimentos e bebidas do mundo em número de lojas, acima do McDonald’s e do Starbucks...

A Mixue Ice Cream, da China, virou a maior rede de alimentos e bebidas do mundo em número de lojas, acima do McDonald’s e do Starbucks. A marca vende sorvetes e bebidas por menos de US$ 1 e está presente em toda a Ásia e Austrália, com 45 mil lojas até o fim de 2024, de acordo com a empresa de pesquisa Technomic.

