Repressão, mortes e fraude eleitoral: OEA denuncia terror implantado por Maduro na Venezuela

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) denunciou nesta quarta-feira, 6, uma repressão sistemática por parte do regime...

Revista Oeste|Do R7

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) denunciou nesta quarta-feira, 6, uma repressão sistemática por parte do regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

Para entender melhor a gravidade da situação e as denúncias feitas pela OEA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

