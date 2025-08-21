Reunião entre Putin e Zelensky é vista com indiferença na Rússia A possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky é vista com indiferença dentro da Rússia. Apesar de o presidente...

A possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky é vista com indiferença dentro da Rússia. Apesar de o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ter afirmado que iniciou “os arranjos para uma reunião” depois de falar por telefone com o presidente russo, o Kremlin mantém cautela e evita confirmar qualquer preparação.

