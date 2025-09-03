Logo R7.com
Rio faz acordo com empresas chinesas e chama a atenção dos EUA

Revista Oeste|Do R7

O governo do Rio de Janeiro firmou acordo com as empresas chinesas Hikvision e Dahua para a aquisição de câmeras de monitoramento e equipamentos de reconhecimento facial. O contrato prevê a instalação sobretudo de 5.800 câmeras em viaturas e no videomonitoramento urbano em todos os 92 municípios fluminenses.

