Roberta Metsola é reeleita presidente do Parlamento Europeu A conservadora obteve a maioria absoluta dos votos e permanecerá no cargo por mais dois anos e meio.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste|Do R7 16/07/2024 - 14h01 (Atualizado em 16/07/2024 - 14h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌