Rússia lança novo ataque aéreo em massa contra a Ucrânia e atinge empresa dos EUA Em um dos maiores ataques noturnos desde o início da guerra, a Rússia lançou 614 drones e mísseis contra a Ucrânia nesta quinta-feira...

Em um dos maiores ataques noturnos desde o início da guerra, a Rússia lançou 614 drones e mísseis contra a Ucrânia nesta quinta-feira, 21. A ofensiva matou uma pessoa, deixou dezenas de feridos e destruiu uma empresa norte-americana de eletrônicos localizada a menos de uma hora das fronteiras da Hungria e da Eslováquia, países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

