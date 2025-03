Seita religiosa nos EUA obrigou criança a se casar com homem de 67 anos, diz jornal

Revista Oeste |Do R7

A história de Serena Kelley ganhou destaque depois que ela conseguiu escapar de uma seita nos Estados Unidos. Quase como se fosse uma ficção, a mulher revelou o sofrimento que experimentou em um grupo radical religioso. Entre as lembranças, o fato de ter se casado com apenas três anos com um homem de 67.

