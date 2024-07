Serra Leoa dá passo importante no combate ao casamento infantil União de homens com mulheres menores de 18 anos agora é crime no país e pode gerar até 15 anos de prisão, além de multa.Leia a matéria...

