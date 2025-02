Sindicatos fazem Amazon demitir 1,7 mil funcionários no Canadá A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 22, que encerrará as suas operações no Québec, no Canadá. Desse modo, a gigante de tecnologia...

Revista Oeste|Do R7 23/01/2025 - 21h48 (Atualizado em 23/01/2025 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share