Sob pressão dos EUA, Maduro promove embaixador a general Sob pressão dos Estados Unidos, o ditador Nicolás Maduro promoveu o embaixador da Venezuela na Colômbia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza...

Sob pressão dos Estados Unidos, o ditador Nicolás Maduro promoveu o embaixador da Venezuela na Colômbia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, ao posto de general de divisão da reserva ativa da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB). O anúncio ocorreu no canal oficial do ditador no Telegram. O conteúdo inclui um vídeo da cerimônia, em que Mendoza veste uniforme militar.

