Sob sanção dos EUA, avião russo que está em Brasília transporta material de guerra

O Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, recebeu neste domingo, 8, um avião da companhia aérea russa Aviacon Zitotrans. Ela integra a lista de transportadoras sancionadas pelo governo dos Estados Unidos (EUA), assim como Ucrânia e Canadá. Em seu histórico de serviços, os cargueiros da companhia registram o transporte de materiais bélicos, como peças para foguetes, drones de uso militar e materiais nucleares.

