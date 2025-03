Soon e o Sol Recentemente, fez um ano da publicação da fantástica entrevista do professor doutor Willie Soon, concedida ao repórter independente... Revista Oeste|Do R7 02/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 02/03/2025 - 11h46 ) twitter

Recentemente, fez um ano da publicação da fantástica entrevista do professor doutor Willie Soon, concedida ao repórter independente Tucker Carlson, em dezembro de 2023. Na ocasião, Soon nos brindou com muitas informações pertinentes sobre a paleoclimatologia, as séries de dados de temperatura, de como tivemos períodos de aquecimento muito superiores ao suposto da atualidade e quanto isso foi benéfico. Também fez algumas discussões sobre petróleo, geopolítica, o narcisismo de indivíduos que querem utilizar dos medos e dos mitos para controlar sociedades, bem como reafirmou sua posição ao experimento social covid-19 e suas fabulosas injeções. Para uma análise completa e aprofundada sobre as declarações de Soon, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional. Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: Otan pede a Zelensky que restabeleça diálogo com Trump

