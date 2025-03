Submarino turístico afunda no Egito e mata 6 russos Seis pessoas morreram na manhã desta quinta-feira, 27, depois do naufrágio de um submarino turístico no Mar Vermelho, próximo à cidade...

Seis pessoas morreram na manhã desta quinta-feira, 27, depois do naufrágio de um submarino turístico no Mar Vermelho, próximo à cidade de Hurghada, no Egito. As vítimas eram todas de nacionalidade russa, segundo informou a embaixada da Rússia no país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: