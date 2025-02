Suprema Corte dos EUA mantém proibição do TikTok no país A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve a validade da lei que proíbe o funcionamento do TikTok no país, caso a plataforma continue...

Revista Oeste|Do R7 17/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 17/01/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share