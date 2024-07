Supremo Tribunal da Coreia do Sul reconhece direitos de saúde a casais do mesmo sexo Decisão do Supremo Tribunal do país reconhece cobertura de seguro para cônjuges homossexuais.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 18/07/2024 - 21h53 (Atualizado em 18/07/2024 - 21h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌