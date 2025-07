Tempestades intensas inundam metrô de Nova York; veja vídeos

Revista Oeste |Do R7

O metrô de Nova York sofre com inundações decorrentes de tempestades intensas ocorridas nesta segunda-feira, 14, com estações alagadas e passageiros isolados em Manhattan. As fortes chuvas levaram à suspensão de linhas, fechamento de estações e interrupção de vias importantes na cidade.

