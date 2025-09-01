Terremoto de magnitude 6 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão; veja vídeos
Mais de 800 pessoas morreram e ao menos 2,7 mil ficaram feridas em razão de um terremoto de magnitude 6 que atingiu, na madrugada desta segunda-feira, 1º, duas províncias montanhosas no leste do Afeganistão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre essa tragédia.
