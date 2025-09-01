Logo R7.com
Terremoto de magnitude 6 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão; veja vídeos

Mais de 800 pessoas morreram e ao menos 2,7 mil ficaram feridas em razão de um terremoto de magnitude 6 que atingiu, na madrugada...

Revista Oeste|Do R7

Pessoas ajudam nos trabalhos em escombros Revista Oeste - Internacional

Mais de 800 pessoas morreram e ao menos 2,7 mil ficaram feridas em razão de um terremoto de magnitude 6 que atingiu, na madrugada desta segunda-feira, 1º, duas províncias montanhosas no leste do Afeganistão.

