Tragédia na academia: jovem morre após agachamento no México A jovem Ariatna Lizeth Mata Esparza, de 22 anos, morreu enquanto se exercitava em uma academia, no México. Antes de falecer, a mexicana... Revista Oeste|Do R7 29/08/2024 - 23h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 23h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-