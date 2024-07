Tribunal de Contas da França alerta para possível crise econômica no país A Corte destacou que a situação das finanças públicas é ‘preocupante’, assim como as dívidas com outros países da União Europeia....

Revista Oeste|Do R7 17/07/2024 - 20h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 20h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌