Trump afirma que governo dos EUA não permitirá censura estrangeira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, enquanto a sua administração estiver no comando, indivíduos e empresas...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, enquanto a sua administração estiver no comando, indivíduos e empresas norte-americanas podem ter a certeza de que nenhum governo estrangeiro terá poder para censurar a liberdade de expressão nos EUA. Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, enquanto a sua administração estiver no comando, indivíduos e empresas norte-americanas podem ter a certeza de que nenhum governo estrangeiro terá poder para censurar a liberdade de expressão nos EUA.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre essa declaração impactante!
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: