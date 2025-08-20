Logo R7.com
Trump afirma que governo dos EUA não permitirá censura estrangeira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, enquanto a sua administração estiver no comando, indivíduos e empresas...

Revista Oeste|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, enquanto a sua administração estiver no comando, indivíduos e empresas norte-americanas podem ter a certeza de que nenhum governo estrangeiro terá poder para censurar a liberdade de expressão nos EUA.

