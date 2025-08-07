Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Trump ameaça novas taxações para China e outros países que importam petróleo russo

Considerando a pressão internacional crescente sobre países que mantêm relações comerciais com a Rússia, os Estados Unidos cogitam...

Revista Oeste|Do R7

Considerando a pressão internacional crescente sobre países que mantêm relações comerciais com a Rússia, os Estados Unidos cogitam ampliar sanções econômicas. O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira 7, que pode impor tarifas adicionais a nações que importam petróleo russo, e citou especificamente a China como possível alvo das medidas.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.