Trump ameaça novas taxações para China e outros países que importam petróleo russo
Considerando a pressão internacional crescente sobre países que mantêm relações comerciais com a Rússia, os Estados Unidos cogitam...
Considerando a pressão internacional crescente sobre países que mantêm relações comerciais com a Rússia, os Estados Unidos cogitam ampliar sanções econômicas. O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira 7, que pode impor tarifas adicionais a nações que importam petróleo russo, e citou especificamente a China como possível alvo das medidas. Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Considerando a pressão internacional crescente sobre países que mantêm relações comerciais com a Rússia, os Estados Unidos cogitam ampliar sanções econômicas. O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira 7, que pode impor tarifas adicionais a nações que importam petróleo russo, e citou especificamente a China como possível alvo das medidas.Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: