Trump ameaça novas taxações para China e outros países que importam petróleo russo

Considerando a pressão internacional crescente sobre países que mantêm relações comerciais com a Rússia, os Estados Unidos cogitam ampliar sanções econômicas. O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira 7, que pode impor tarifas adicionais a nações que importam petróleo russo, e citou especificamente a China como possível alvo das medidas.

