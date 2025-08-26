Trump ameaça taxar ímãs chineses em até 200% O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira, 25, que o ímã chinês poderá ser taxado em 200%. A declaração...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira, 25, que o ímã chinês poderá ser taxado em 200%. A declaração do republicano ocorre em meio às tensões comerciais entre os dois países. Segundo Trump, isso pode ocorrer caso os chineses não forneçam o produto ao mercado norte-americano.

