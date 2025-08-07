Logo R7.com
Trump anuncia acordo bilionário com a Apple

Revista Oeste|Do R7

Presidente dos EUA, Donald Trump | Foto: Reprodução/Flickr shealah_craighead

Uma atualização nos planos de investimento da Apple foi divulgada na quarta-feira 6, em evento liderado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

