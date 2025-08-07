Trump anuncia acordo bilionário com a Apple Uma atualização nos planos de investimento da Apple foi divulgada na quarta-feira 6, em evento liderado pelo presidente dos Estados... Revista Oeste|Do R7 07/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente dos EUA, Donald Trump | Foto: Reprodução/Flickr shealah_craighead

Uma atualização nos planos de investimento da Apple foi divulgada na quarta-feira 6, em evento liderado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Para mais detalhes sobre este importante acordo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Milícia pró-Maduro ataca mães de presos políticos na Venezuela

Trump ameaça novas taxações para China e outros países que importam petróleo russo

Repressão, mortes e fraude eleitoral: OEA denuncia terror implantado por Maduro na Venezuela