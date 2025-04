Trump assina decreto que acaba com os critérios ideológicos para financiamento de universidades

Revista Oeste |Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira, 23, um decreto que altera as regras para que faculdades e universidades tenham acesso a financiamento federal. A medida acaba com critérios ideológicos para a manutenção do apoio financeiro.

