Trump autoriza uso de força militar contra cartéis de drogas da América Latina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou secretamente uma diretiva ao Pentágono para permitir o uso de força militar...

Revista Oeste|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou secretamente uma diretiva ao Pentágono para permitir o uso de força militar contra cartéis de drogas latino-americanos classificados como organizações terroristas. As informações são do jornal The New York Times (NYT).

