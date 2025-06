Revista Oeste |Do R7

Trump avalia bombardeio contra o Irã, que cogita revide, diz site O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antecipou sua saída da Cúpula do G7 para retornar a Washington e convocar uma reunião...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antecipou sua saída da Cúpula do G7 para retornar a Washington e convocar uma reunião de emergência com sua equipe de segurança nacional, de acordo com o site norte-americano Axios.

Para mais detalhes sobre essa situação tensa e as possíveis consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: