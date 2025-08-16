Trump chama europeus para reunião com Zelensky O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou líderes europeus para participarem da sua reunião com o presidente da Ucrânia...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou líderes europeus para participarem da sua reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. O encontro deve ocorrer nesta segunda-feira, 18. O objetivo é debater principalmente os próximos passos na tentativa de estabelecer o fim da guerra na Ucrânia, em vigor desde setembro de 2022.

