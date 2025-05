Revista Oeste |Do R7

Trump diz que Putin ficou ‘completamente louco’ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou no domingo 27, o líder russo Vladimir Putin como “completamente louco”....

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou no domingo 27, o líder russo Vladimir Putin como “completamente louco”. Ele afirmou que não aceita a postura do chefe do Kremlin, que ordenou o maior ataque aéreo desde o início da guerra contra a Ucrânia.

