Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump e Zelensky confirmam encontro para discutir fim da guerra na Ucrânia

Os presidentes Donald Trump (Estados Unidos) e Volodymyr Zelensky (Ucrânia) vão se encontrar na Casa Branca, na segunda-feira 18....

Revista Oeste|Do R7

Donald Trump posa ao lado de Vladimir Putin | Foto: White House/Divulgação Revista Oeste - Internacional

Os presidentes Donald Trump (Estados Unidos) e Volodymyr Zelensky (Ucrânia) vão se encontrar na Casa Branca, na segunda-feira 18.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este importante encontro.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.