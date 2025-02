Trump fala sobre relação com o Brasil e perdoa 1,5 mil manifestantes do Capitólio No primeiro dia de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump respondeu a inúmeras perguntas...

No primeiro dia de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump respondeu a inúmeras perguntas. Uma delas foi sobre a futura relação dos EUA com o Brasil e com a América Latina. O republicano foi direto: “Eles precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles. Nós não precisamos deles, eles precisam de nós”.

