Trump impõe sanções a procurador do TPI por ordem de prisão contra Netanyahu O governo de Donald Trump anunciou nesta quinta-feira, 13, a inclusão do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan...

O governo de Donald Trump anunciou nesta quinta-feira, 13, a inclusão do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, na lista de “cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas”. Com isso, todos os bens de Khan no território estão congelados.

