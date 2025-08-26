Trump negocia, e EUA fecham venda de US$ 50 bilhões com a Coreia do Sul A Korean Air anunciou um pedido recorde de 103 aeronaves da Boeing. O negócio totaliza US$ 50 bilhões com motores e serviços de manutenção...

A Korean Air anunciou um pedido recorde de 103 aeronaves da Boeing. O negócio totaliza US$ 50 bilhões com motores e serviços de manutenção de longo prazo. O acordo, o maior na história da aviação comercial sul-coreana, se deu nesta segunda-feira, 25. Ele ocorreu durante a visita do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, à Casa Branca, em encontro com Donald Trump.

