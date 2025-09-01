Logo R7.com
Trump propõe identificação obrigatória para eleitores e novas exigências ao voto nos EUA

Uma nova proposta do presidente Donald Trump pretende tornar obrigatória a apresentação de identificação em todas as eleições nos...

Revista Oeste|Do R7

Uma nova proposta do presidente Donald Trump pretende tornar obrigatória a apresentação de identificação em todas as eleições nos Estados Unidos. O anúncio foi feito no sábado 30, por meio de publicação na rede Truth Social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para saber mais sobre as novas exigências ao voto nos EUA!

