Trump revoga proteção do Serviço Secreto para Kamala Harris

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deixará de contar com a proteção do Serviço Secreto a partir de 1º de setembro. O presidente Donald Trump formalizou a decisão nesta quinta-feira, 28, ao enviar um memorando ao Departamento de Segurança Interna.

