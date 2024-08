Trump sob nova proteção: vidro balístico em discursos após atentado

Revista Oeste |Do R7

O Serviço Secreto dos Estados Unidos passará a usar um vidro à prova de balas para proteger Donald Trump em discursos ao ar livre. A inteligência implementou as medidas de proteção depois de o candidato republicano sofrer uma tentativa de assassinato no dia 13 de julho, no Estado da Pensilvânia.

