Trump sugere que Zelensky ceda territórios à Rússia para encerrar a guerra

A concessão de territórios da Ucrânia para a Rússia é um dos pontos para encerrar a guerra entre os dois países, informou o jornal...

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky | Foto: Reprodução/Flickr/The Pursuit Room Revista Oeste - Internacional

A concessão de territórios da Ucrânia para a Rússia é um dos pontos para encerrar a guerra entre os dois países, informou o jornal norte-americano The New York Times, na sexta-feira 15, depois da reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, no Alasca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa proposta polêmica.

