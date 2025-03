Trump suspende tarifas sobre Canadá e México por um mês O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou as tarifas de importação que impôs ao setor automotivo do Canadá e México em... Revista Oeste|Do R7 06/03/2025 - 21h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 21h46 ) twitter

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com jornalistas no gramado sul, antes de embarcar no Marine One na Casa Branca, em Washington, DC – 28/2/2025 | Foto: Nathan Howar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou as tarifas de importação que impôs ao setor automotivo do Canadá e México em um mês. O recuo estratégico ocorreu depois de conversas com as montadoras Ford, General Motors e Stellantis, que reclamaram que os impostos as prejudicariam em relação às rivais estrangeiras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa decisão impactante!

