Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Um sonho de viagem pela Eurail

Quem quer conhecer bem a Europa tem três opções: alugar um carro, pular de aeroporto em aeroporto ou comprar um passe da Eurail. Muita...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Internacional

Quem quer conhecer bem a Europa tem três opções: alugar um carro, pular de aeroporto em aeroporto ou comprar um passe da Eurail. Muita gente nem pensa - a rede europeia de trens é uma das mais completas do mundo. O passe cobre mais de 30 mil localidades em 33 países e tem várias opções para atender qualquer plano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e descubra como planejar sua viagem dos sonhos pela Europa!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.