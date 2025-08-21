Universidade na Pensilvânia é alvo de tiroteio durante chegada de calouros
A Villanova University, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, registrou na tarde desta quinta-feira, 21, um tiroteio. O episódio provocou pânico no campus durante o dia de chegada dos novos alunos. De acordo com a polícia do município de Radnor, estudantes e visitantes, incluindo muitas famílias que ajudavam os filhos a se instalar, foram orientados a buscar abrigo e não se deslocarem pelo campus.
