Vaticano celebra missa em sufrágio do papa Francisco A Diocese de Roma celebra nesta segunda-feira, 21, às 19 horas (14h no horário de Brasília) a missa em sufrágio da alma do papa Francisco...

Revista Oeste|Do R7 21/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 21/04/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share