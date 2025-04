Vaticano relata as últimas horas do papa Francisco Nesta terça-feira, 22, o Vaticano revelou o que foi dito durante as últimas horas de vida do papa Francisco, que morreu aos 88 anos...

Revista Oeste|Do R7 22/04/2025 - 18h47 (Atualizado em 22/04/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share