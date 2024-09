Venezuela: libertação de adolescentes marca protestos contra Maduro A ditadura da Venezuela libertou no sábado 31 cerca de 40 adolescentes detidos durante os protestos contra as fraudes eleitorais no... Revista Oeste|Do R7 01/09/2024 - 15h21 (Atualizado em 01/09/2024 - 15h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-